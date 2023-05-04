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В Бишкеке запустили квест ILGERI JOLU. Победителей ждут ценные призы

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- Назгуль Абдыразакова
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Творческое объединение ILGERI совместно с департаментом физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек запустили квест ILGERI JOLU, посвящённый 145-летию города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, для этого установлено 18 табличек с QR-кодами рядом с памятниками, монументальными объектами, музеями, культурными учреждениями и другими достопримечательностями столицы.

По правилам игры, участникам нужно пройти 18 локаций в заданном маршруте и выполнить задания на кыргызском или русском языках. Задания непосредственно связаны с историей и культурой Кыргызстана и выполняются с помощью телеграм-бота, который можно найти по ссылке: ILGERI JOLU BOT.

После прохождения квест-игры человек получает коллекционный NFT, который позволит ему принять участие в различных мероприятиях, а также возможность выиграть один из 1000 ценных призов. Вся информация на сайте


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URL: https://www.vb.kg/429332
Теги:
праздник, Бишкек
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