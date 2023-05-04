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Начался прием абитуриентов в Кыргызско-Турецкий Анадолийский лицей

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Кыргызско-Турецкий Анадолийский лицей приглашает учащихся 8-го класса принять участие в отборочном экзамене по отбору абитуриентов, который состоится 3 июня в лицее. Учебное заведение, напомним, дает бесплатное и качественное образование.

Заявки на экзамен принимаются до 25 мая.

Регистрация проводится по адресу: Бишкек. Микрорайон Джал. Тыналиева 44A, телефон: 0312 49 10 93, эл. почта: taplink.cc/anadolu, веб-сайт: www.ktal.meb.k12.tr

"Кыргызско-Турецкий Анадолийский лицей начал свою деятельность в 1992-1993 учебном году и он предоставляет бесплатное качественное и академическое образование.

Обучение дается в общей сложности 4 года, в том числе подготовительное + 3 года. В подготовительном классе преподаются турецкий и английский языки. Языки обучения в лицее – турецкий и кыргызский, в качестве уроков также преподаются английский и русский языки. Поскольку это государственный лицей, учащимся предоставляется бесплатное обучение, а также бесплатный обед.

Каждый учебный год в лицей на два класса принимаются 50 учеников Кыргызстана, юноши и девушки, окончившие 8 классов. Поскольку лицей является предпочтительным, ежегодно на экзамен подают в среднем от 400 до 600 кандидатов. С момента открытия лицей выпустила 753 выпускника. Учащиеся заканчивают обучение как с аттестатом о среднем образовании Кыргызстана, так и с аттестатом о среднем образовании Турции. У выпускников есть возможность учиться в университете со стипендией в Турции".


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URL: https://www.vb.kg/429334
Теги:
Турция, Бишкек, училище
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