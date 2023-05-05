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Кыргызско-Турецкий женский профлицей "Анадолу" принимает абитуриентов

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Кыргызско-Турецкий женский профессиональный лицей "Анадолу" принимает заявки на отборочный экзамен для поступления к ним. Заявки на экзамен принимаются до 25 мая.

Регистрация по адресу: Бишкек. Московская 171, телефон: 0312 31 86 63, эл. почта taplink.cc/anadolu, веб-сайт: www.ktal.meb.k12.tr

"Приглашаем всех учащихся 8-го класса принять участие в экзамене по отбору студентов нашего лицея, который дает бесплатное и качественное образование. Кыргызско-Турецкий Женский Профессиональный Лицей "Анадолу" начал свою деятельность в 1992-1993 учебном году с целью обеспечения профессионального образования учениц. Анадолийское лицейское образование предусматривает не только профессиональное образование, но и качественное академическое образование.

Обучение дается в общей сложности 4 года, в том числе подготовительное + 3 года. Профессиональное обучение проводится по направлениям "Технологии производства одежды" и "Информационные технологии". В подготовительном классе преподаются турецкий и английский языки; учащиеся, окончившие подготовительный класс, распределяются на отделения "Технологии производства одежды" и "Информационные технологии" в соответствии со средними баллами и пожеланиями. Язык обучения в лицее – турецкий и кыргызский, но в качестве уроков преподаются английский и русский языки. Для студентов, приезжающих из-за пределов Бишкека, имеется студенческое общежитие на 96 мест. Поскольку это государственный лицей, помимо бесплатного обучения, предусмотрено 3-х разовое питание для учащихся, проживающих в общежитиях, и 1 бесплатное питание для остальных учащихся.

Каждый учебный год в школу на два отделения принимаются 50 учеников Кыргызстана, девушек окончивших 8 классов. Поскольку лицей является предпочтительным, ежегодно на экзамен подают в среднем от 600 до 800 кандидатов. С момента открытия лицей выпустил 945 выпускников. Учащиеся заканчивают обучение как с аттестатом о среднем образовании Кыргызстана, так и с аттестатом о среднем образовании Турции. У выпускников есть возможность учиться в университете со стипендией в Турции".


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URL: https://www.vb.kg/429336
Теги:
дети, Бишкек, училище
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