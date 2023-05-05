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К 30-летию Дня Конституции КР юные граждане получили первые паспорта

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В честь празднования 30-летия Дня Конституции Кыргызской Республики в межрегиональных отделах по Чуйской области Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития КР состоялось торжественное вручение паспортов гражданам Кыргызской Республики, достигшим 16-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба МЦР КР.

"Торжественные мероприятия прошли в межрегиональных отделах Департамента по городу Бишкек и Чуйской области, на которых молодые люди получили свой первый документ, а также книгу Конституции КР.

Молодым людям рассказали о профессии работников органов ЗАГС и паспортизации, ознакомили с работой фронт и бэк офиса, выдали ОЭП и объяснили, как пользоваться мобильным приложением "Тундук".

Инициатива проводится при поддержке ОО "Юристы Ферганской долины без границ", которыми было закуплено 230 книг из которых сегодня выдано 83шт.. Данное мероприятие продолжится и в других областях 10-11 мая.

СПРАВОЧНО: Всего за 2022 год впервые паспорт получили 155 307 детей, достигших 16 летнего возраста, из них 30 674 в Ошской области, 28 435 в Джалал-Абадской области и 23 763 по городу Бишкек.

Паспорт – это документ государственного значения, который не только удостоверяет личность владельца, но и подтверждает его гражданство. Каждому человеку, достигшему 16 лет, выдается этот документ с изображением герба Кыргызской Республики, который напоминает ему об обязанностях перед Родиной. Где бы мы не находились очень важно осознавать свою принадлежность к родной стране, Кыргызстану".


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URL: https://www.vb.kg/429338
Теги:
паспорт, Кыргызстан
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