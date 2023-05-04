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Антимонополия оштрафовала супермаркет "Фрунзе" за обман покупателя

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На основании информации, размещенной в СМИ, касательно ситуации в супермаркете "Фрунзе" от 1 мая 2023 года о несоответствии цены на ценнике и кассе Службой антимонопольного регулирования были изучены материалы по признакам нарушения законодательства Кыргызской Республики о защите прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Антимонополии.

"В ходе рассмотрения указанных материалов, а также информации, представленной представителем супермаркета "Фрунзе" Службой установлены нарушения норм статьи 9 Закона КР "О защите прав потребителей", в связи с чем, в отношении ЗАО "Азия Ритейл" составлен протокол о правонарушении и вынесено постановление о наложении взыскания по делу о правонарушении в соответствии с частью 3 статьи 390 Кодекса КР "О правонарушениях" в размере 50 расчетных показателей.

Также с представителем ЗАО "Азия Ритейл" проведена разъяснительная работа о необходимости строгого соблюдения законодательства КР о защите прав потребителей".


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URL: https://www.vb.kg/429340
Теги:
Госантимонополия, Бишкек, Фрунзе, супермаркет
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