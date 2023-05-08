Межнац на парковке в Бишкеке закончился штрафом

63-летний уроженец Таласской области К.Э., согласно обвинительному заключению, 24 апреля прошлого года в Бишкеке на парковочной стоянке "вел себя агрессивно и начал высказывать слова, направленные на возбуждение межнациональной розни, а также пропагандировать неполноценность граждан по признаку их отношения к национальности, и угрожал насилием".

На заседании Октябрьского районного суда столицы К.Э. рассказал: утром он собрался в город по делам и увидел возле кафе-магазина автомобиль. Мужчина и женщина европейской внешности заехали через бордюр и торговали куличами и булочками (дело было накануне Пасхи). Работники летнего кафе сказали им, что в этом месте торговля запрещена, однако те никак не отреагировали.

Примерно в 11 утра он, К.Э., снова вышел на улицу и сам сделал незаконным торговцам замечание.

- Они устроили скандал, начали кричать. Мимо проходили русские бабка и дед и стали защищать их. Дед кричал: "На Донбассе восемь лет убивали русских, и здесь им жить не дают!" Я ответил, что они нацисты. Около часа ругались…

По показаниям потерпевшей, оскорблением "нацисты" К.Э. не ограничился. Говорил, что украинцы правильно режут русских, что их и надо резать… Эти показания подтверждают свидетели, эти же слова попали на видео (правда, подсудимый заявил, что женщина, снимавшая скандал на телефон, специально снимала выборочно, и многое из того обидного, что он слышал от этих продавцов, в кадр не попало).

Судебно-лингвистическая экспертиза нашла в высказываниях К.Э. признаки разжигания межнациональной вражды и неприязненного, нетерпимого отношения к лицам другой национальности.

Суд признал К.Э. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК КР и приговорил к штрафу в размере 1000 расчетных показателей (100 000 сомов) в доход государства.