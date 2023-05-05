Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции страны

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции страны.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

Поздравляю вас с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики!

Сегодня, 5 мая 2023 года, исполняется 30 лет со дня принятия первой Конституции независимой Кыргызской Республики, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности.

Конституция устанавливает, что высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы. Также были закреплены традиции суверенитета, народной власти, территориальной целостности страны, верховенства права и демократии. В этом основополагающем документе определены правовые, общественно-политические и социально-экономические предпосылки создания новой кыргызской государственности.

Творческий потенциал Конституции не ограничен, он будет открываться по мере создания необходимых социально-экономических, о бщес твенно-политических и иных условий. Поэтому в ходе конституционных реформ за годы независимости в Конституцию неоднократно вносились дополнительные правовые механизмы и нормы, отражающие новые реалии.

В настоящее время основой национального единства, независимости страны и целостности государства, развития общества, формирования демократических, политических, правовых, экономических и идеологических устоев современного Кыргызстана является настоящая Конституция.

Сегодня основной задачей, стоящей перед нашей страной, является последовательное укрепление общепризнанных демократических убеждений, гарантий прав и свобод человека и гражданина.

Каждый гражданин Кыргызской Республики должен хорошо знать дух и значение нашей Конституции.

Только уважая Основной закон, соблюдая его правила, понимая его ценность и суть, мы будем чтить нашу страну, нашу Родину, ценности кыргызского народа, и только тогда мы сможем добиться развития государства, единства общества, мира и спокойствия.

Наша Конституция, которая является правовой опорой завтрашнего дня, останется гарантией развития нашей страны!

Пусть наша Конституция, принятая с целью обеспечения верховенства права, справедливости и равенства, будет устойчивой, знаменуя наше право решать свою судьбу.

Еще раз поздравляю всех кыргызстанцев с 30-летием нашей Конституции!".