Жээнбек Кулубаев принял участие в очередном заседании Совмина ШОС

В городе Панаджи министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе заседания были обсуждены вопросы подготовки предстоящего Саммита ШОС в городе .Нью-Дели и вопросы приема Исламской Республики Иран и Республики Беларусь в качестве государств-членов ШОС. Также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

В своем выступлении Жээнбек Кулубаев обозначил важность продолжения работы в рамках реализации Решения Совета глав государств-членов ШОС "О совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности", в том числе по инициативе Кыргызской Республики о создании Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкеке.

В целях дальнейшего укрепления транспортного потенциала региона, отметил необходимость уделять большое внимание решению вопросов, связанных с развитием транспортных и логистических связей между государствами-членами ШОС.

Глава внешнеполитического ведомства КР Жээнбек Кулубаев информировал, что кыргызская сторона выступает за активизацию всестороннего инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, "зеленой" экономики, информационных технологий, цифровизации, электронной торговли и креативной экономики.

В контексте международной повестки дня, Глава внешнеполитического ведомства КР Жээнбек Кулубаев информировал, что кыргызская сторона выступает за продвижение на международной арене интересов горных стран. По инициативе Кыргызской Республики резолюцией 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2023-2027 годы объявлены "Пятилетием действий по развитию горных регионов", а также принята резолюция Генеральной конференции ЮНЕСКО "Расширение мониторинга и исследований горных ледников".

По итогам заседания сторонами подписаны ряд Решений Совета министров иностранных государств-членов ШОС по дальнейшему развитию сотрудничества в рамках Организации.