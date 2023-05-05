Западный след в ЦА: игра на разломах

Участие Запада в конфликтах сегодня выражается следующей формулой: играть на разломах, создавать конфликты, ввязаться в них, и не дать сторонам примириться. А если в этих регионах имеются необходимые для них ресурсы – так это уже подарок судьбы. При этом, когда дела не пойдут – объявить, что это для них неинтересно и героически ретироваться из зоны конфликта.

Начнем с того, что Запад регулярно навязывает проведение совместных учений под громкими названиями вроде "Партнерство во имя мира". Была такая серия маневров со странами Средней Азии в 1990-2000-х годах. Во время их проведения, американцы на месте проводили топографическую съемку местности, снимали параметры боеготовности вооруженных сил региона – численность, оснащенность, подготовку кадров и другие нюансы. А также степень восприимчивости их идей офицерским составом с базой данных самих служащих и проведение вербовки под видом укрепления сотрудничества.

В 1990-е годы активно продвигался нарратив "Америка наш друг". Крайне неприятно в 1999 году. Год был ознаменован фактом вторжения боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ) в Кыргызстан. У убитых боевиков находили средства связи западного производства – те же "Моторолы", и главное – подробные карты местностей различного масштаба, изготовленные НАТО. По ним сторонники строительства халифата в Ферганской долине передвигались в горах. Эти карты использовались еще в последующих двух годах, когда ИДУ нападало не только на Кыргызстан, но и Узбекистан.

США для обработки офицерского состава активно использовал обучение офицеров в Центре Маршалла в городе Гармише, ФРГ. Четверть века назад попасть туда на учебу было сродни лотерейному билету для офицеров Кыргызстана. Ведь учеба длилась от нескольких недель до полугода, им выплачивались неплохие пайковые, бесплатное питание, знаменитое немецкое пиво и возможность на полученные дойче марки приобрести и пригнать на родину европейский автомобиль. Поэтому очередь на учебу была расписана на несколько лет вперед. За ее продвижением следили зорко и было очень много подковёрных схваток. После обучения в Европе, и в случае отставки, офицеры без работы не сидели и быстро находили себе место в качестве экспертов-аналитиков в многочисленных западных фондах.

Работа Западом велась и по линии спецслужб, и правоохранительных органах. В случае МВД несколько лет назад в Кыргызстане был весьма громкий скандал, когда выяснилось, что подполковник и полковник в отставке, формально находились в составе местного охранного персонала. И они занимались тем, что по своим старым связям пробивали для американского посольства данные на любых людей или автомобили, которые были замечены рядом с диппредставительством. Их расходы на сбор сведений посольство США щедро оплачивало. Конфуз был знатный. Правда, тогда силовики вынуждены были прикрыть провалившихся американцев.

В конце августа 2008 года в одном из особняков в пригороде Бишкека нашли склад вооружения, амуниции и около десятка мужчин с военной выправкой. Всего этого добра должно было хватить на роту бойцов спецназа. Там было все: снайперские винтовки, автоматы, легкие пулеметы, подствольные гранатометы и мины – противопехотные. Это уже без разговоров о пистолетах и боеприпасах – патронов и гранат с детонаторами для взрывчатки. Арест проводили сотрудники МВД КР. Тогдашний глава Службы нацбезопасности (СНБ) Мурат Суталинов, чуть позже объявил, что это все – средства "для проведения совместных учений", посему предмета скандала нет. Видно, американцы были щедры и ласковы к нему, раз он сегодня в соцсетях активно "воюет" за Украину, и выступает против России. За что относительно недавно был удостоен вызова в свою бывшую контору, где ему вынесли предупреждение о недопустимости подобных вещей.

По итогам истории 2008 года американцы тихо испарились из страны, как и их вооружение. В неофициальных беседах милиционеры признавались, что они смогли накрыть лишь одни из трех таких складов.

Сегодня вновь неспокойно на таджикско-афганской границе. На днях был бой между пограничниками РТ и боевиками, которые пытались прорваться в Горный Бадахшан. Данный регион в последние годы все больше тяготеет к автономии, да и сам президент Таджикистана Эмомали Рахмон не прочь там лишний раз применить силу. Внутри талибов – хоть они и правят страной, нет единства. А некоторые регионы до сих пор не подчиняются Кабулу. Страна буквально напичкана оружием – на $80 миллиардов, чем не может похвастаться ни одна страна региона. Денег нет, их заморозили США и компания. Это все последствия вторжения Запада в Гиндукуш. Нет спокойствия на границах того же Афганистана и Пакистана. Продолжаются столкновения в Мьянме, где люди истребляют друг друга по религиозному признаку из-за найденных больших запасов углеводородов, и желания Китая разрабатывать их. Это только в Азии.

Из других регионов мира, где наследили американцы и европейцы стоит добавить весь центр Африки, Ближний Восток. Особенно показательным было нападение на Ливию – за ее богатые природные ресурсы, за разнородный этнический состав, за желание ее лидера создать в Африке свою валютную зону. Ну и такие "мелочи", как разграбление денег семейства Каддафи или невозврат Саркози денег – около 350 миллионов евро на свою избирательную компанию. То есть, Запад уже давно ведет себя как обычный гопник, при случае готовый отжать чужое добро. И главное – долгое время на африканском континенте никто не мог помышлять отказаться от евро и доллара. А ливийская нефть – самая дешевая по себестоимости в мире, отдавалась за копейки европейским и американским барыгам. Напомним и о Корее, разделенной пополам по 38-й параллели, где количество вооружения зашкаливает.

Не забудем Сирию, Египет, Алжир – страны, где была арабская весна на Ближнем Востоке. Это, не считая попыток переворотов в других государств в зоне Персидского залива. Про разгромленный Ирак и говорить не буду. Там сегодня американцы продолжают качать нефть, отделивших зоны нефтедобычи от остальной территории.

В Европе Балканы продолжают оставаться зоной напряжения, где в Косово американцы вновь пытаются разжечь конфликт на межэтнической и межрелигиозной основе. Южная Америка сегодня только начала поднимать свою голову и пытается сбросить с себя титул "заднего двора США". Вновь может случиться конфликт между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова. Как и война между подконтрольной Вашингтону Колумбией и Венесуэлой, поддерживаемой Россией и Китаем.

Сегодня американцы переключают свои внимание на Тайвань, так как желают завладеть технологиями производства полупроводников. И за счет нагнетания обстановки уже получили начало строительства на своей территории завода самого крупного островного производителя элементов для микроэлектроники TSCM. Тайваньцы мало того, что готовы передать свои определенные секреты под контроль янки, так еще и сами строят производства.

Конечно, это далеко не полный перечень горячих точек, где наследил Запад. В основе не только политические амбиции, но жадность. Грабить территории, и пилить свои бюджеты. Оборонный, в первую очередь, в США. На днях он увеличился до рекордных $850 миллиардов.

Еще один мастер закулисных игр и обладатель самой большой колониальной империи мира – Великобритания. Уж поверьте – это не тихая гавань, где люди пьют чай, смотрят футбол, чтят традиции и свою монаршую семью Виндзоров. Напомним, что англосаксы примерно с 1870 года прибрали к рукам элиту США, закрепили результат в начале 20-го века после создания Федеральной резервной системы (ФРС). Основу последней составили английские банковские дома, типа того же Ротшильда. К тому же, Британская империя продолжает существовать в виде стран Британского содружества. А королева – так или иначе возглавляет 16 государств мира с населением около двух миллиардов человек. Она же командует их вооруженными силами и флотом. Другое дело, что все это прячется под ликом "старой и доброй Англии". В ее тени скрыт тайный совет во главе с королевой и самыми влиятельными родами британской знати.

Правда, периодически между Лондоном и его главным сателлитом – США возникают разногласия, что вызвано борьбой и разными взглядами между элитными группировками. Хотя и эта борьба может оказаться лишь искусной игрой, призванной внушить видимость "борьбы". Английские кланы закаливались в течение не одного столетия, они накопили громадный опыт в теневой драке за влияние и ресурсы. Поэтому, их воздействие длится веками, что делает их очень жестким и опасным бойцом. При этом, "островитяне" действуют на куда более тонких уровнях, чем янки. Не зря их сравнивают с кувалдой и скальпелем. Зато крови льется куда больше.

Есть предание, что опиумный мак попал в королевский сад в Лондоне после крестовых походов. А уж оттуда его доставили на Средний и Дальний Восток, чтобы поставлять опиаты по всему миру. Китайцы более всего ощутили на себе влияние наркоторговли под прикрытием британской короны – две опиумные войны, сотни тонн золота и серебра, вывезенных из Поднебесной и ужасающие размеры наркомании. В Китае в XIX веке к зелью пристрастился каждый третий, будь это ребенок, женщина или глубокий старец. Что грозило геноцидом уже всей нации.

До сих пор глобальная торговля находится в руках англосаксов, будь то Афганистан или "золотой треугольник" в Юго-Восточной Азии. Когда идет сезон поставок опиатов, на Гонконгской бирже в ходу золотые банковские слитки весом в 100 граммов и один килограмм. Именно их наркобароны предпочитают брать в качестве оплаты. Да и сам так называемый золотой фиксинг не зря происходит на двух биржах мира – Лондонской и Гонконгской.

Именно Лондон стоял за двумя мировыми войнами. Задача первой была в разрушении всех империй, кроме одной – своей. Как мы знаем, что век назад перестали существовать Германская, Австро-Венгерский, Османская и Российская. При этом, тогдашний король Великобритании Эдуард, не пощадил своих кузенов – германского и российского императоров. Так как не все цели были достигнуты – особенно уничтожение промышленного потенциала Германии и дробление России, все понимали, что будет еще одна большая кровь. Что в результате и вылилось при поддержке Банка Англии к власти в Германии Адольфа Гитлера и началу Второй мировой. В итоге обеих войн погибли более 180 миллионов человек!

Бесконечный конфликт Индии с Пакистаном – еще один яркий пример политики англичан "разделяй и властвуй". В середине прошлого века Лондон понял, что чтобы дальше выкачивать деньги из Индостанского полуострова на прежнем уровне, необходимо туда инвестировать. Тогда бритты просто ушли под видом уступок освободительной борьбы индийцев за независимость. Как и из многих других колоний. Зато создали другую сеть, невидимую – офшоры. Якобы, на условиях тотальной анонимности и сохранности, не хуже швейцарских банков. И туда потащили свои тысячи, миллионы и миллиарды все, кто имел такую возможность – особенно проворовавшиеся чиновники и кровавые диктаторы. В итоге – на этих британских офшорах сегодня собрана не одна сотня миллиардов долларов/фунтов. И все эти деньги замараны кровью обычных трудяг на алмазных копях, потребителей наркотиков и т.п. Сегодня корона готовится под видом борьбы с отмыванием денег, изъять их в свою пользу или "обезжирить" владельцев счетов. Что было озвучено главой МВФ Кристиной Лагард. А это значит, что драка за ресурсы в ограбленных странах будет ужесточаться.

И уж сколько сегодня "золотой молодежи" со всего мира прошли обучение в знаменитых "оксфордах" и "кембриджах" сказать трудно. Как и сколько из них стали агентами влияния британской короны в своих странах. Опираясь на эту элиту и коллаборационистов, Лондон сегодня начал свое движение к возрождению своей империи. Важное место в ней отводится бывшим советским республикам, а это, прежде всего, рост антироссийских настроений.

Кроме того, англосаксы уже более десятка лет ведут одну тему, которая в ближайшие годы себя проявит. Это возрождение нации "кипчаков". Это еще одна народность, тюркоязычная, имеет историю больше двух тысяч лет. Ее остатки сегодня растворены среди казахов, кыргызов, узбеков, туркменов, татар и башкир, венгров. Англичане уже даже подобрали место будущему для возрожденной нации – Ферганская долина. Процесс самоопределения и автономизации кипчаков может спровоцировать масштабные события, которые охватят территории от Тянь-Шаня до Восточной Европы. И привести столь желанному результату – пролитию крови, на радость англичан.