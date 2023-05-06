В США опоздавший на рейс пассажир заявил о бомбе на борту самолета

В США опоздавший на рейс JetBlue недовольный пассажир заявил, что на борту самолета может находиться бомба. Об этом сообщает FOX5.

Уточняется, что судно вылетало из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес в четверг, 4 мая. Полиция приняла оперативные меры по предотвращению угрозы взрыва и предупредила о ней летный состав. При проверке ни в багаже, ни в салоне самолета бомба не была обнаружена, заявили в дорожно-транспортной службе.

Какие обвинения могут предъявить подозреваемому, не сообщается.

Источник: lenta.ru