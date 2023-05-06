Мэрия Бишкека просит Илима Карыпбекова не разжигать межнациональную рознь

Экс-главу КТРК Илима Карпыбекова возмутило, что на площади Ала-Тоо большей частью висят портреты ветеранов ВОВ русской национальности.

"Кроме двух кыргызов остальные все русские. По-моему, все кыргызы, участвующие в войне, были героями", - написал он на своей странице в соцсети.

В этой связи мэрия Бишкека ответила ему и другим гражданам, что на баннерах размещены только Герои Советского союза.

"Мэрия столицы относительно оформления площади Ала-Тоо ко Дню Победы. В социальных сетях распространяется провокационная информация относительно размещения на площади Ала-Тоо изображений героев Великой Отечественной войны только европейской национальности.

Мэрия столицы поясняет, что на баннерах размещены портреты 73 героев Советского союза - уроженцев Кыргызстана.

Дорогие горожане! Муниципалитет столицы просит вас не распространять недостоверную информацию, которая может привести к межнациональному конфликту", - говорится в сообщении пресс-службы столичного муниципалитета.