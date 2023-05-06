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В КР пограничники пресекли незаконный перегон КРС на 1.5 млн сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный перегон крупнорогатого скота (КРС) через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"В ходе несения службы в местности Сары-Булак Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд задержал гражданина Кыргызской Республики Б.А., 1990 г.р. - жителя села Сөгөт, который пытался нелегально перегнать 22 головы КРС (бычки) из Кыргызстана в Узбекистан для дальнейшей реализации.

По предварительным данным, стоимость задержанного КРС составила более 1 500 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и КРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/429364
Теги:
Погранслужба, Кыргызстан
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