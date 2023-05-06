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Путин поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с 78-й годовщиной Победы в ВОВ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил gрезидента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

""Сердечно поздравляю Вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В России и в Кыргызстане свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно бились с нацистскими захватчиками на полях сражений

и самоотверженно трудились в тылу.

Важно, что общее духовное наследие Великой Победы и сегодня

остается надежной основой для развития отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами", - говорится в поздравительном послании Президента России.

Владимир Путин передал самые искренние поздравления и слова глубокой благодарности всем проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны, пожелать им доброго здоровья, бодрости духа и долголетия".


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URL: https://www.vb.kg/429367
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, День Победы
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