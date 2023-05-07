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Жээнбек Кулубаев обсудил со своим индийским коллегой визит Жапарова в Дели

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Состоялась встреча министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром в рамках участия в заседании СМИД ШОС в городе Панаджи. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе переговоров, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили широкий спектр вопросов повестки дня кыргызско-индийского сотрудничества, обозначили приоритетные направления эффективного взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Была отмечена заинтересованность обеих сторон и далее развивать активное сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Министр Кулубаев, обозначив основные направления двустороннего взаимодействия в области фармацевтики, сельского хозяйства, медицинского туризма, обучения индийских студентов в Кыргызстане, также подчеркнул важность развития новых направлений кыргызско-индийского взаимодействия в сфере межбанковского сотрудничества, реализации грантовых проектов, кредитной линии, открытия полноценных представительств индийских госпиталей в Кыргызстане и др.

Особое внимание министры уделили подготовке к предстоящему визиту президента КР Садыра Жапарова в Индию для участия в заседании Совета глав государств-членов ШОС 3-4 июля 2023 года в городе Дели.

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности, а также подчеркнули необходимость тесного взаимодействия и обмена информацией, в целях противодействия региональным угрозам и вызовам".


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URL: https://www.vb.kg/429368
Теги:
Индия, Кыргызстан, МИД
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