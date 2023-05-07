Узбекистан запустил новый завод по ремонту военной техники, он оснащен современным оборудованием от мировых производителей, сообщают СМИ.

Новый объект, специализирующийся на ремонте легкобронированной колесной и автомобильной военной техники, построен с нуля в Зангиатинском районе Ташкентской области. Его проект был подготовлен главным управлением вооружений Министерства обороны.

Здесь будут производить все виды технического обслуживания, а также средний и капитальный ремонт военной техники. Кроме того, его оснащение позволяет не только ремонтировать, но и серьезно модернизировать технику под конкретные нужды армии.

Так, например, сейчас здесь уже начата установка дизельных двигателей на БТР-70 (бронетранспортер), чтобы повысить их проходимость и возможности по передвижению на пересеченной местности. Также на объекте будут выпускаться кузова для автомобилей высокой проходимости "Урал-4320", которые по качеству не хуже, чем у завода-изготовителя.

Сейчас на заводе работает пять цехов. В ближайшем будущем здесь планируется создать конструкторское бюро для разработки собственных модификаций военной техники в сотрудничестве с партнерами.