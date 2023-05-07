Мэрия Бишкека просит не использовать дроны на мероприятиях к Дню Победы

В Бишкеке во время мероприятий, посвященные 78-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войны, Служба общественной безопасности ГУВД рекомендует не использовать дроны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, данная мера необходима, чтобы избежать критических случаев в виде падения техники на участников "Бессмертного полка" или подобных мероприятий в честь Дня Победы.

"Справка: По правилам использования дронов запрещено летать над массовыми скоплениями людей, над частными владениями, во время спортивных и иных крупных мероприятий".