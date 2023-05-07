В Бишкеке проходит акция "Вахта Памяти"

С 7 мая 2023 года в Бишкеке проводится акция "Вахта Памяти", в ходе которой учащиеся средних школ и военно-патриотических клубов столицы заступают на пост у Вечного огня на площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

По данным пресс-службы, 9 мая текущего года они сдадут пост военнослужащим Национальной гвардии Вооруженых Сил Кыргызской Республики.

"Акция организована Министерством обороны Кыргызской Республики совместно с поисковым движением "Биздин Жеңиш - Наша Победа".

Цель мероприятия - военно-патриотическое воспитание молодежи и увековечивание подвигов воинов-освободителей, павших в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В дальнейшем акцию планируется проводить в масштабе всей страны".