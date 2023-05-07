Садыра Жапарова в аэропорту "Внуково 2" встретил замглавы МИД РФ Галузин

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, прибыл с официальным визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства.
"Борт президента приземлился в международном аэропорту "Внуково 2".
Президента Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
В аэропорту на флагштоках вывешены государственные флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.
Прозвучали государственные гимны Кыргызстана и России.
Напомним, что в ходе официального визита глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, встретится с другими официальными лицами России и примет участие в ряде мероприятий.