Садыра Жапарова в аэропорту "Внуково 2" встретил замглавы МИД РФ Галузин

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, прибыл с официальным визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства.

"Борт президента приземлился в международном аэропорту "Внуково 2".

Президента Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

В аэропорту на флагштоках вывешены государственные флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.

Прозвучали государственные гимны Кыргызстана и России.

Напомним, что в ходе официального визита глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, встретится с другими официальными лицами России и примет участие в ряде мероприятий.