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Министр энергетики с рабочим визитом посетил южные ГЭС

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Министр энергетики Таалайбек Ибраев с рабочим визитом посетил южные ГЭС и поручил своевременно и качественно подготовиться к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе поездки министр ознакомился с процессом реконструкции гидроагрегата №2 Токтогульской ГЭС и с подготовкой инфраструктуры к строительству Камбар-Атинской ГЭС1, а также с ходом подготовки объектов компании к предстоящему ОЗП.

В частности, Таалайбек Ибраев осмотрел ход строительства не завершенного транспортного тоннеля №2 и со строительством автодороги Бишкек-Ош до прорези №2 Кабар-Атинской ГЭС 1. Министр поручил ОАО "Нарынгидрострой" ускорить строительные работы тоннеля с соблюдением норм качества и сроков. Подрядчику также было поручено проработать вопрос по поставке оборудования по объекту строительства ВЛ 110 кВ и подстанции.

Таалайбек Ибраев ознакомился с местом строительства моста через реку Нарын и поручил незамедлительно начать работы по правому берегу в районе прорези №1 Камбар-Атинской ГЭС 1.

В целях ознакомления с ходом реконструкции гидроагрегата №2 министр посетил Токтогульскую ГЭС. По итогам визита было поручено ОАО "Электрические станции" тщательно проводить надзор за качеством выполняемых работ и придерживаться сроков реабилитационных работ.

Кроме того, совместно с руководством ОАО "Электрические станции" и ПИИ "Гидропроект" был осуществлен осмотр производственных помещений незавершенных объектов строительства (территории АТПО, производственная база КИЭ). Таалайбек Ибраев поручил произвести планирование указанных зданий для дальнейшего возведения, восстановления служебного и административного здания и многоэтажного жилого дома сотрудникам ОАО "Электрические станции".

Вместе с этим, министр ознакомился с деятельностью гостиницы "Турист" принадлежащего Токтогульской ГЭС, было поручено проработать вопрос по проведению ремонтно-восстановительных работ с целью эффективного экономического управления.

В рамках визита министр Т. Ибраев также посетил административное здание Токтогульской ГЭС и Камбар-Атинской ГЭС2. В процессе совещания его проинформировали с основными техническими показателями за 2022 год и планами на 2023 год.

Проведен осмотр ремонтных работ гидроагрегата №2 Курпсайской ГЭС. Вместе с тем, в целях экономии денежных средств было поручено проработать вопрос проведения монтажных работ по установке транформаторов тока и напряжения силами ОАО "НЭСК".

Далее министр ознакомился с состоянием Шамалды-Сайской ГЭС, с ходом ремонта по СР (средний ремонт) гидроагрегата №3.

Также министр Таалайбек Ибраев ознакомился с текущим ремонтом гидроагрегата №2 и с санитарно-бытовыми условиями персонала филиала КТКГЭС. Вместе с этим, он провел осмотр реабилитационных работ мостового крана машинного зала Уч-Курганской ГЭС.

Также министр ознакомился с базами, относящимися к ОАО "Нарынгидроэнергострой", и отметил, что не стоит упускать из виду возможность возобновления ремонтных работ.

По завершению рабочей поездки министр энергетики отметил важность своевременной и качественной подготовки к предстоящему ОЗП, а также поблагодарил персонал ОАО "Электрические станции" за успешное прохождение ОЗП.


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URL: https://www.vb.kg/429389
Теги:
ГЭС, Кыргызстан
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