На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием (фото)

Сегодня на Братском кладбище города Бишкек состоялся митинг-реквием, посвященный 78-летию со Дня Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По ее данным, в памятном мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, мэрии г. Бишкек, органы местного самоуправления, Совета ветеранов войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и тружеников тыла г. Бишкек и Первомайского района столицы.

Участники митинга-реквиема возложили цветы к памятникам воинов-освободителей, павших в боях ВОВ, и почтили память героев минутой молчания.