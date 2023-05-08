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На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня на Братском кладбище города Бишкек состоялся митинг-реквием, посвященный 78-летию со Дня Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По ее данным, в памятном мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, мэрии г. Бишкек, органы местного самоуправления, Совета ветеранов войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и тружеников тыла г. Бишкек и Первомайского района столицы.

Участники митинга-реквиема возложили цветы к памятникам воинов-освободителей, павших в боях ВОВ, и почтили память героев минутой молчания.


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URL: https://www.vb.kg/429395
Теги:
9 Мая, ВОВ, Бишкек, Министерство обороны
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