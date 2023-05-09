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Мирзиёев поздравил Жапарова и народ КР с 78-й годовщиной Победы в ВОВ

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Эта дата золотыми буквами вписана в историю наших стран как славная победа в войне, в которой братские узбекский и кыргызский народы героически сражались душой и телом против общего врага.

Для сегодняшних поколений является одновременно долгом и обязанностью, проявляя доброту и благодарность, создавать благоприятные условия для наших ветеранов и предков, которые подарили человечеству такие бесценные блага как мир и спокойствие", - указано в поздравительном послании.

Президент Республики Узбекистан также выразил уверенность, что стратегическое партнерство двух стран, основанное на узах давней дружбы и добрососедских связей между народами Узбекистана и Кыргызстана, будет и впредь последовательно развиваться благодаря совместным усилиям.

Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана благополучия и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/429396
Теги:
9 Мая, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
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