МВД: Пресечено незаконное производство контрафактной алкогольной продукции

В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела установлены адреса, где производились и хранились незаконно произведенные алкогольные напитки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, при обысках, проведенных по двенадцати адресам, обнаружено и изъято большое количество спиртосодержащей продукции.

Обыски проводились на территории города Бишкек и Чуйской области, обнаружена крупная партия контрафактного алкоголя. Общее количество изъятой продукции составляет 3645 бутылок спиртосодержащих напитков, 185

литров спирта, акцизных марок в количестве 2463 штук. Среди изъятых напитков сомнительного происхождения водка и виски известных марок.

В селе Военно-Антоновка Сокулукского района у местного жителя при обыске обнаружены акцизные марки сомнительного происхождения в количестве 1598 штук, 306 бутылок с жидкостью сомнительного происхождения, бутылки с алкогольным напитком "Органик" объемом 0,7 и 0,5 литров, более 750 пластиковых и алюминиевых крышек, этикетки для разных бутылок водки, две 25 литровые фляги и 10-литровая пластиковая бутыль с жидкостью со специфическим запахом спирта, металлический аппарат для закрытия бутылок.

В дачном поселке в Иссык-Атинском районе при обыске обнаружено 90 литров спирта в канистрах, более 85 штук стеклянных бутылок с разведенным спиртом. В жилмассиве Ала-Тоо у местного жителя обнаружена пятилитровые

пластмассовые тары с этикеткой "Спирт" в количестве 7 штук, а также пустые стеклянные тары разных марок коньяка, водки, виски в количестве более 100 штук. Около одного из кафе в с.Лебединовка Чуйской области при досмотре салона автомашины марки Тойота Авенсис обнаружено большое количество контрафактной алкогольной продукции: 396 штук водки марки "Пшеничная" (0,1 литров), 70 бутылок водки марки "Беленькая" (0,5 литров), 30 бутылок водки марки "Беленькая" (0,24 литров), а также другие марки. Всего более 560 бутылок алкогольной продукции. При обыске

дома жителя села Лебединовка Аламединского района обнаружено и изъято большое количество контрафактного алкоголя: 1260 бутылок водки марки "Пшеничная" (0,1 литровых), 828 бутылок марки "Аю", свыше 220 бутылок

водки марки "Беленькая", из них половина с акцизными марками, а также другие марки алкогольных напитков.

Всего по этому адресу обнаружено более 2560 бутылок алкосодержащих напитков сомнительного происхождения. В доме у жителя села Сокулук Чуйской области при обыске обнаружено 868 акцизных марок сомнительного происхождения, более 20 бутылок готовой алкогольной продукции с акцизными марками и без, а также огромное количество пустых бутылок, в том числе с наклеенными этикетками различных брендов. Обнаружены также канистры со спиртом. В ходе обыска в доме у жителя г. Бишкек изъято 57 бутылок водки разных марок, а также акцизные марки, несколько коробок с крышками и другие предметы. У другого жителя города Бишкек обнаружено 13 штук коньяка без акцизных марок, а также другие сомнительные спиртосодержащие жидкости. Следственные мероприятия продолжаются.