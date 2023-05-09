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Улукбек Марипов встретился с новоназначенным генеральным секретарем ССАГЗ

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях в Эр-Рияде состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбека Марипова с новоназначенным генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств залива (ССАГЗ) Джасемом Мохамед Аль-Будайви. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества между Кыргызской Республикой и ССАГЗ и перспективы их дальнейшего развития. Состоялся также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Стороны подтвердили общее стремление по развитию политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызской Республикой и ССАГЗ.

Марипов поздравил Джасема Аль-Будайви с назначением на должность генерального секретаря и пожелал ему успехов в его деятельности на новом посту.

В свою очередь Джасем Аль-Будайви отметил, что государства-члены ССАГЗ с Кыргызской Республикой объединяет много ценностей, а также заверил, что на посту Генерального секретаря организации приложит максимальные усилия для дальнейшего развития отношений с Кыргызской Республикой.

В завершении встречи стороны договорились продолжить тесную скоординированную работу по продвижению достигнутых договоренностей и организации взаимных визитов на высшем и высоком уровне.

Справочно: Совет сотрудничества арабских государств Залива был создан 25 мая 1981 года и включает в себя шесть государств – ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт.


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URL: https://www.vb.kg/429403
Теги:
посольство, Саудовская Аравия, Улукбек Марипов
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