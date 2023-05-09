Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Победы в ВОВ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравление Главы государства:

"Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Дорогие труженики тыла!

Уважаемые соотечественники!

В истории нашей Родины есть много важных событий, которые останутся в нашей памяти навсегда. Они будут жить вечно в сердцах нашего будущего поколения. Долгие и изнурительные годы Великой Отечественной войны и, конечно же, долгожданный День Победы над фашистскими захватчиками являются одним из таких исторических событий.

Величие этого исторического события, имеющего судьбоносное значение для всего человечества, подтверждается тем, что оно широко отмечается всеми народами, пережившими ад войны и перенесшими все тяжелейшие испытания и лишения военного времени.

Кыргызский народ не остался в стороне, когда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. С первых же дней войны на территории Кыргызстана развернулась подготовка новых резервов для фронта. Из уроженцев Кыргызстана и Казахстана была сформирована 316-я стрелковая дивизия. Позже она была преобразована в 8-ю Гвардейскую стрелковую дивизию имени И. В. Панфилова. Весь мир знает, что в летописи Великой Отечественной войны особое место занимает подвиг воинов-панфиловцев при об? ?рон? ? города Москвы. Именно с боя у разъезда Дубосеково наступил переломный момент в истории Великой Отечественной войны. Начиная с этого дня советские войска вели наступательные сражения, вытесняя врага с советской земли.

Кыргызстан внес большой вклад в достижение Победы: труженики тыла непрерывно снабжали фронт боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом, а оборонную промышленность – важнейшим стратегическим сырьем, Фрунзенское пехотное училище готовило офицерские кадры.

Высоко оценена беспримерная отвага и доблесть воинов-кыргызстанцев в Великой Отечественной войне. За стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против немецко-фашистских захватчиков, свыше ста пятидесяти тысяч бойцов и командиров были награждены орденами и медалями, двадцать один наших земляка стали полными кавалерами ордена Славы, а более семидесяти нашим гражданам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Героизм Чолпонбая Тулобердиева, Исмайылбека Таранчиева, Калыйнура Усунбекова и других героев н? ?ког? ?а не будут забыты!

Дорогие кыргызстанцы!

Боевые подвиги десятков тысяч кыргызстанцев, самоотверженный героизм тех, кто, недосыпая и недоедая, ковал Великую Победу в тылу, навечно останутся примером истинного подвига во имя и во благо Отечества для нашего поколения.

Великая Победа досталась нам ценой невосполнимых утрат. Отцы и деды, не щадя своей собственной жизни, подарили нам мир и свободу, и их пример обязывает нас беречь Родину как зеницу ока.

Уроки Великой Победы напоминают нам о высочайшей ответственности всех живущих за мир на своей земле. И мы должны укреплять наше единство, нашу государственность.

Помните, что во фронтовых окопах погибли наши деды и отцы во имя того, чтобы мы с вами жили под мирным небом. Ветеран с орденской планкой на груди – не просто участник войны, он настоящий герой, который подарил нам счастье жить.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, низкий вам поклон за ваш героизм и стойкость!

Мы всегда будем помнить вас и гордиться вами!"