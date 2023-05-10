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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов

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Министерство обороны США направит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поставка будет включать в себя:

Дополнительные средства ПВО и боеприпасы;

Оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО;

Боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;

155-миллиметровые артиллерийские снаряды;

Услуги спутниковой съемки;

Поддержку обучения и технического обслуживания.

Как отмечается в заявлении Пентагона, этот пакет помощи предоставляется в рамках "Инициативы по содействию безопасности Украины". Это означает, что оружие и боеприпасы поступят не из запасов министерства обороны США, а будут закупаться у производителей или партнеров.

В апреле 2023 года США дважды объявляли о пакетах военной помощи Украине - на 2,6 миллиарда и 325 миллионов долларов. В них, в частности, вошли ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS, средства ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, комплексы противотанкового оружия АТ-4, противотанковые мины.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/429414
Теги:
США, Украина
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