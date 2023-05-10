Все для фронта! Интересные факты о вкладе Кыргызстана в Великую Победу

В годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе погибло около 26,5 миллиона человек. Самые большие потери страна понесла на начальном этапе ВОВ. Благо, вовремя сплотилась и переломила ее ход. Единство народа стало главным фактором, благодаря которому СССР победил в той страшной войне.

Несмотря на то, что наша республика находилась в глубоком тылу, она внесла немалый вклад в Победу. Представляем вам самые интересные факты на эту тему.

1. Кыргызстан направил на фронт более 360 тысяч человек или каждого четвертого жителя страны. Более 30 тысяч кыргызстанцев выехали за пределы республики на предприятия военной промышленности.

2. Из лучших сынов Кыргызстана сформирована 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Особенно отличилась она в битве под Москвой. Многие воины пали смертью героев, не пропустив к столице вражеские танки.

3. Легендарный подвиг совершил уроженец Таласской области Чолпонбай Тулебердиев. 6 августа 1942 года в бою на западном берегу Дона он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота и ценой собственной жизни обеспечил успешное выполнение боевого задания.

4. В годы ВОВ Кыргызстан стал краем госпиталей и детских домов. Из зоны боевых действий сюда эвакуировали более 300 тысяч человек. Около 16 тысяч человек привезли к нам из блокадного Ленинграда. Многих разместили на Иссык-Куле, и местные жители помогли им пройти реабилитацию. Токтогон Алтыбасарова, например, приютила 150 детей и стала прообразом для памятника блокадникам, установленного в парке Победы в Бишкеке.

5. К нам также эвакуировано оборудование более 30 промышленных предприятий из оккупированных районов России, Украины и Беларуси. На их базе в короткий срок построены новые предприятия, начавшие выпуск необходимой фронту продукции: фабрика "Красный швейник", завод "Красный металлист", сельмашзавод им. Фрунзе, Ошский шелкокомбинат, Новотроицкий, Кантский, Беловодский сахарные заводы, Кенафная фабрика и многие другие.

6. Всего за время войны в Кыргызстане введено в строй более 70 промышленных предприятий. Значительное развитие получили машиностроение, цветная металлургия, энергетика, пищевая, легкая и угольная промышленность.

7. С началом ВОВ колхозы и совхозы расширили посевные площади. Труженики сельского хозяйства республики дали государству значительно больше продуктов, чем за пять предвоенных лет.

8. Советский Кыргызстан поставил на фронт 94,4 миллиона банок мясных консервов, 8,6 миллиона швейных и трикотажных изделий, 7 миллионов тонн угля, 1,3 миллиона пар кожаной обуви, 1239,3 тысячи метров шелковых и шерстяных тканей, 839 тысяч тонн хлеба, 177 тысяч тонн сахара, 128,6 тысячи тонн мяса и много другой промышленной и сельхозпродукции. Свинец Ак-Тюза, ртуть и сурьма Хайдаркана и Кадамжая, хлопок, шерсть, парашютный шелк, хлеб и мясопродукты – все было поставлено на службу победе.

9. Местные трудящиеся добровольно перечисляли личные средства для нужд армии. Всего собрано 964 миллиона рублей облигациями, 189 миллионов наличными и 59 килограммов серебра. За счет этого построено несколько десятков танков и самолетов, а для детей погибших фронтовиков открыты детские дома.

10. В Кыргызстане осталось 68 ветеранов Великой Отечественной войны и 12 блокадников.

"В 2006-м мы приравняли статус блокадников в КР к участникам ВОВ, и это очень помогает. Государство относится к нам с большим уважением. В этом году, например, каждый блокадник получил хорошую помощь от президента, – рассказал председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов. – Несмотря на преклонный возраст, члены КОБЛ продолжают по мере возможности вести активную общественную жизнь и рассказывать молодому поколению о войне. Буквально на днях мы провели мероприятие ко Дню Победы с участием Нацгвардии, посольства России, Россотрудничества, "Газпрома" и многих других учреждений и сделали хороший вклад в сохранение памяти о нашей общей истории".