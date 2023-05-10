Жители двух районов Бишкека могут открыть детсады домашнего типа

Бишкеке прошла встреча по вопросу организации услуг дошкольного образования в рамках программы "Правительственные акселераторы" во исполнение распоряжения президента. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, во встрече приняли участие заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Мозгачева, представители Министерства образования, Управления государственной налоговой службы и представители швейной отрасли, которые могли бы стать потребителями данных услуг.

Планируется реализовать пилотный проект по увеличению в 2 раза охвата детей дошкольным образованием в жилых массивах Ленинского и Первомайского районов города Бишкек.

В рамках программы "Правительственные акселераторы" для решения вопроса о повышении охвата дошкольным образованием создана межведомственная рабочая группа. Руководство МРГ осуществляет уполномоченная по правам ребенка при президенте. В состав МРГ вошли представители Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства чрезвычайных ситуаций, мэрии города Бишкек, Министерства финансов, Министерства экономики и коммерции, Государственной налоговой службы, других государственных и муниципальных органов, также эксперты и представители гражданского общества. Целью МРГ является облегчение условий для открытия детских садов домашнего типа в жилых помещениях физическими лицами, осуществляющими индивидуальную предпринимательскую деятельность.

На сегодняшний день для открытия детских садов необходимо зарегистрировать юридическое лицо, иметь в собственности или аренде нежилое помещение и получить лицензию в Минобразования, для чего необходимо собрать около 15 видов различных документов.

Новый порядок, который будет начат в жилмассивах Арча-Бешик, Ала-Тоо, Ак-Ордо, Ак-Босого, Калыс-Ордо, Мурас-Ордо, даст возможность зарегистрировавшимся в качестве индивидуальных предпринимателей открывать детсады домашнего типа в жилых помещениях.

На сегодня работа МРГ направлена на решение следующих задач:

- обучение до 500 женщин основам дошкольного образования, санитарной и пожарной безопасности, предпринимательской деятельности;

- разработка минимальных требований по соблюдению санитарной и пожарной безопасности при организации и предоставлении услуг дошкольного образования в жилых помещениях;

- помощь 250 женщинам в 6 новостройках Ленинского и Первомайского районов города Бишкек в регистрации и ведении предпринимательской деятельности в секторе дошкольного образования.

Установочный курс рассчитан на три дня обучения (18-20 часов). Обучение будут проводить тренеры, в состав которых входят специалисты министерств и эксперты. К обучению также будут приглашены образовательные организации, обладающие лицензией на образовательную деятельность.

Дополнительную консультацию можно получить по следующим телефонам:

- Первомайский район – 62 35 02;

- Ленинский район – 65 68 94.

Форма заявки доступна по следующей ссылке: https://forms.gle/Lg83uMtn4Ts2R14FA