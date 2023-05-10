Психопат напал на сотрудника ИК села Молдовановка

Верховный суд рассмотрел уголовное дело Абдулхака Н. До этого его судили Свердловский районный суд и городской суд Бишкека.

Н. отбывал наказание в исправительной колонии села Молдовановка. Утром 13 мая прошлого года он зачем-то залез на забор рядом со сторожевой вышкой. На замечания сотрудника учреждения не реагировал, а когда тот попытался снять его силой, ударил его шилом в правое предплечье.

Адвокат Н. настаивал на том, что его подзащитный страдает неким психическим недугом и в момент совершения преступления не отдавал отчет своим действиям. Что судебно-психиатрическая экспертиза неправомерно признала Н. вменяемым. Соответственно, по мнению адвоката, его подзащитного надо освободить от наказания и направить на лечение.

По показаниям судмедэксперта, Н. несколько раз лечился в разных специализированных учреждениях Узбекистана и Кыргызстана. Везде ему выставляли разные диагнозы – от шизофрении до смешанного расстройства личности. А когда он проходил экспертизу в связи с нападением на сотрудника колонии, медики заметили явную симуляцию. Подэкспертный что-то чертил, падал…

Врачи пришли к выводу, что шизофрении у Н. нет, он классический психопат. То есть человек несдержан на эмоции, может напасть на кого-то с оружием или без, на при этом прекрасно контролирует свое поведение.

Первая и вторая судебные инстанции приговорили Абдулхака Н. к десяти с половиной годам исправительной колонии строгого режима. Верховный суд с этим приговором согласился.