Погода
$ 87.02 - 87.57
€ 95.97 - 96.97

Психопат напал на сотрудника ИК села Молдовановка

195  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Верховный суд рассмотрел уголовное дело Абдулхака Н. До этого его судили Свердловский районный суд и городской суд Бишкека.

Н. отбывал наказание в исправительной колонии села Молдовановка. Утром 13 мая прошлого года он зачем-то залез на забор рядом со сторожевой вышкой. На замечания сотрудника учреждения не реагировал, а когда тот попытался снять его силой, ударил его шилом в правое предплечье.

Адвокат Н. настаивал на том, что его подзащитный страдает неким психическим недугом и в момент совершения преступления не отдавал отчет своим действиям. Что судебно-психиатрическая экспертиза неправомерно признала Н. вменяемым. Соответственно, по мнению адвоката, его подзащитного надо освободить от наказания и направить на лечение.

По показаниям судмедэксперта, Н. несколько раз лечился в разных специализированных учреждениях Узбекистана и Кыргызстана. Везде ему выставляли разные диагнозы – от шизофрении до смешанного расстройства личности. А когда он проходил экспертизу в связи с нападением на сотрудника колонии, медики заметили явную симуляцию. Подэкспертный что-то чертил, падал…

Врачи пришли к выводу, что шизофрении у Н. нет, он классический психопат. То есть человек несдержан на эмоции, может напасть на кого-то с оружием или без, на при этом прекрасно контролирует свое поведение.

Первая и вторая судебные инстанции приговорили Абдулхака Н. к десяти с половиной годам исправительной колонии строгого режима. Верховный суд с этим приговором согласился.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429423
Теги:
Верховный суд, колонии, нападение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  