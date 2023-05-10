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Садыр Жапаров поздравил работников банковской сферы

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 10 мая, поздравил работников банковской сферы с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые банковские работники!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году мы отмечаем 30-летие введения нашей национальной валюты – кыргызского сома. В 1993 году Кыргызстан одним из первых постсоветских стран ввел в обращение национальную валюту и перешел к самостоятельной денежно-кредитной политике.

Введение национальной валюты сыграло важную роль в истории суверенного Кыргызстана и послужило основой для становления и развития национальной платежной и банковской систем.

Благодаря преданности к работе, высокому профессионализму банковских работников, умению добиваться поставленных целей, сильному гражданскому сознанию и ответственности банковская система добилась высоких показателей, способствуя не только развитию отечественной финансовой системы, но и экономики страны в целом.

Учитывая глобальные тенденции и вызовы, перед банковской системой стоят задачи по внедрению инновационных банковских продуктов и технологий, повышению качества и расширению доступа к банковским услугам, внедрению принципов устойчивого финансирования и повышению кибербезопасности.

Убежден, что совместными усилиями, патриотизмом и добросовестным трудом будут реализованы приоритетные задачи по укреплению финансового благополучия граждан и финансовой стабильности государства.

Уважаемые работники банковской сферы!

Желаю вам крепкого здоровья, непоколебимого мужества и семейного счастья! Успехов вам в вашей ответственной работе!", - говорится в поздравлении.


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URL: https://www.vb.kg/429424
Теги:
банковский сектор, праздник, президент, Кыргызстан
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