В Бишкеке открыли путепровод на улице Ч.Айтматова

Для проезда автотранспорта открыт путепровод на пересечении Ч. Айтматова-Л.Толстого. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

Как сообщают в муниципальном предприятии "Бишкекасфальтсервис", для проезда автотранспорта открыли путепровод на пересечении улиц Ч. Айтматова и Л.Толстого.

На участке по проспекту Ч. Айтматова от улицы Льва Толстого до школы "Сейтек" предприятие производит реконструкцию дороги и тротуара.

На проезжей части произведена укладка асфальта и установка дорожных бордюров, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки. Сейчас ведутся работы по подготовке корыта тротуара и установка бетонных плит.

Отметим, ранее на данном участке не было дороги для проезда автомобилей, а тротуар находился в непригодном состоянии. Также предприятие демонтировало бетонные ограждения завода имени Ленина, которые занимали огромную площадь. После демонтажа вывезли более 500 тонн мусора.