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Бывший сотрудник милиции в Бишкеке организовал разбойничий дуэт

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- Ольга Новгородцева
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Адилет С., в прошлом – сотрудник правоохранительных органов, а теперь – работник службы безопасности, и Нурлан А., безработный, согласно обвинительному заключению, со знанием дела, продумав все до мелочей и деталей, организовали некий разбойничий дуэт.

С., как бывший сотрудник милиции, хорошо знал, что нужно делать и чего не делать, чтобы соблюсти конспирацию и не попасться.

Первой жертвой их нападения стал человек из обменного бюро. Двое в масках и перчатках, с пистолетом, ворвались в обменку. Для острастки выстрелили вниз, в пол, и забрали 70 000 сомов.

После этого было еще несколько успешных нападений на магазины, сберегательные кассы и обменки, вынося оттуда каждый раз по миллиону, а то и по три миллиона. Общая сумма материального ущерба - более семи миллионов сомов.

Приговором Свердловского районного суда С. и А. осуждены первый на восемь, второй – на семь с половиной лет лишения свободы с выплатой потерпевшим материального ущерба.

Бишкекский городской суд приговор ужесточил, определив каждому по девять лет лишения свободы.

В кассационной жалобе в коллегию Верховного суда адвокат С. просит приговорить подзащитного к семи годам исправительной колонии общего режима. На каком основании? На том, что "каждый осужденный в соответствии со статьей 58 Конституции КР имеет право на помилование и смягчение наказания".

Высшая судебная инстанция, однако, пересматривать приговор в сторону смягчения не посчитала нужным.


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URL: https://www.vb.kg/429430
Теги:
Верховный суд, разбой, Бишкек
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