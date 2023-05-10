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В Бишкеке пройдет выставка "Мир Кыргызстана глазами русских художников"

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- Назгуль Абдыразакова
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В музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева с 11 по 21 мая будет проходить выставка "Мир Кыргызстана глазами русских художников". Об этом сообщает пресс-служба музея.

По ее данным, на выставке будет представлено 100 произведений из России и Кыргызстана, созданные на пленэрах в уникальных природно-исторических комплексах центральной и восточной частей Кыргызстана.

На выставке выставлены работы российских художников:

- Смирнова Марка Александровича – члена Российской Академии Художеств, члена Международного фонда "Культурное достояние", академика Европейской академии Естественных наук в Ганновере (Германия).

- Чупилко Владимира Анатольевича – живописца, графика, участника многих региональных и всероссийских художественных выставок с 1994 г., на его счету более 20 персональных выставок.

- Зинкевич Ирины Валерьевны – художника-живописеца, артпедагога, куратора более 50 культурно-просветительских экологических и выставочных проектов.

"Удивила и поразила, меня искушенного путешественника, эта страна уникальностью природы, ее первозданностью и гармоничным присутствием человека: неброские селения на фоне гор и степей, пасущийся скот, пастухи, кошары, юрты, сколько уюта в этом, какие пасторали... так и хочется сказать: "земля наших предков была таковой", приходят на ум библейские сюжеты.

Данное творческое путешествие входит в цикл выставок, посвящённых Шелковому пути и здесь Кыргызстан входит в глобальное культурное пространство от китайского Кайфына до Константинополя, пространство "Небесных гор" объединяющее совершенно разные народы и цивилизации, где торговля это скорее повод, а цель – духовное взаимообогащение, обмен ценностями и цивилизационный рост, где Восток во многом опережал Запад, благодаря веротерпимости, взаимному уважению и миру между народами. Учитывая опыт предков, мы потомки, сегодня должны быть их приемниками и продолжателями...

Отдельно хотелось бы отметить дружелюбие и радушие кыргызского народа без помощи которого я бы не смог так плодотворно поработать. Многие из них отображены на полотнах и останутся в сердце..." - делятся впечатлением художники.


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URL: https://www.vb.kg/429431
Теги:
выставка, музей, Россия, Бишкек
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