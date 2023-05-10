Бишкекские спортсмены стали призерами международной велогонки

В Казахстане состоялась международная велогонка "Gran Fondo Giant Kazahstan" среди любителей и ветеранов велоспорта. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, велогонка прошла по двум дисциплинам - это старт индивидуальной гонки на 20 км и старт групповой гонки для всех категорий. Всего принимали участие более 200 человек. С нашей спортивной школы приняли участие 6 велосипедистов.

Соревнования проводятся в целях развития внутреннего и выездного туризма, пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства участников, развития и популяризация велосипедного спорта.

Итоги международной велогонки "Gran Fondo Giant Kazahstan" среди любителей и ветеранов велоспорта:

Возрастная категория среди мужчин:

Дядичкин Александр – 2 место и в абсолютном зачете занял 3 место.

Возрастная категория среди девушек:

Березовская Евгения - 2 место и в абсолютном зачете заняла 3 место.