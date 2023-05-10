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Бишкекские спортсмены стали призерами международной велогонки

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- Назгуль Абдыразакова
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В Казахстане состоялась международная велогонка "Gran Fondo Giant Kazahstan" среди любителей и ветеранов велоспорта. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, велогонка прошла по двум дисциплинам - это старт индивидуальной гонки на 20 км и старт групповой гонки для всех категорий. Всего принимали участие более 200 человек. С нашей спортивной школы приняли участие 6 велосипедистов.

Соревнования проводятся в целях развития внутреннего и выездного туризма, пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства участников, развития и популяризация велосипедного спорта.

Итоги международной велогонки "Gran Fondo Giant Kazahstan" среди любителей и ветеранов велоспорта:

Возрастная категория среди мужчин:

Дядичкин Александр – 2 место и в абсолютном зачете занял 3 место.

Возрастная категория среди девушек:

Березовская Евгения - 2 место и в абсолютном зачете заняла 3 место.


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URL: https://www.vb.kg/429432
Теги:
велоспорт, Казахстан, Бишкек
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