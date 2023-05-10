Граждане Кыргызстана пытались нелегально перегнать через госграницу КРС

Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли несколько попыток незаконного перегона крупнорогатого скота (КРС) через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в период с 7 по 8 мая в ходе несения службы в Аксыйском районе Джалал-Абадской области пограничники задержали граждан Кыргызской Республики С.М., 1978 г.р., и С.С., 2002 г.р., которые пытались нелегально перегнать 4-х быков из Кыргызстана в Узбекистан для дальнейшей реализации.

По предварительным данным, стоимость задержанного КРС составила более 450 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане и КРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.