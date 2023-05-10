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В Дубае Данил Ибраев рассказал инвесторам о привлекательности КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в Абу-Даби проходит одно из самых значимых инвестиционных мероприятий года - Ежегодное инвестиционное собрание - AIM Global 2023, на котором присутствуют участники из 170 стран мира. Об этом сообщает Кыргызский союз промышленников и предпринимателей.

По его данным, это ведущая платформа для глобальных инвесторов, на которой обсуждаются актуальные темы экономического развития и бизнеса.

В течение трех дней, с 8 по 10 мая, международная аудитория, состоящая из топ-менеджеров, лиц, принимающих решения, старших руководителей корпораций, государственных чиновников и представителей гражданского общества, принимает участие в этом мероприятии, чтобы выявить неиспользованные возможности для бизнеса и содействовать сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

На сцене AIM Global 2023 выступил президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей, Данил Ибраев, который рассказал о меняющихся парадигмах в мире, основанных на новых подходах искусственного интеллекта, и поделился привлекательностью экономики Кыргызстана в части зеленой энергетики, создания транспортно-логистического хаба, сельскохозяйственной эко-продукции и IT-технологий.

Ибраев отметил, что Кыргызстан - одно из лучших резиденств в мире для вложений инвестиций и поделился своими планами по привлечению новых инвесторов в страну. После выступления состоялись встречи с заинтересованными компаниями, такими как Emirates Investment Authority, Abu Dhabi Chamber, Masdar, ADGM, ADQ, Lulu Group International, где были обсуждены перспективы сотрудничества и возможности инвестирования в экономику Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/429434
Теги:
инвестиции, ОАЭ, Кыргызстан
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