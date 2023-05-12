Сыновья заступились за отцов

Житель Сокулукского района Н. местным судом приговорен к штрафу в размере 500 расчетных показателей (50 000 сомов).

Суд определил, что дело было так. 28 марта прошлого года Н. приехал домой к гражданину Ж. и устроил с ним драку. Наносил ему удары по лицу и голове, пока не вмешался несовершеннолетний сын Ж. Сын, заступившийся за отца, тоже получил несколько ударов по голове и, согласно заключению судмедэксперта, легкий вред здоровью.

Из показаний обвиняемого:

- В тот день я узнал, что Ж. и его знакомый, который вроде бы является "черным", вывезли моего отца за село. Угрожали ему расправой, заставили надеть на шею петлю… Узнав об этом, я поехал к Ж. Он был во дворе своего дома в алкогольном опьянении. Там же были его супруга и соседка. Я спросил: "Где твои "черные"?" Стал разбираться, на каком основании они угрожали моему отцу. В ответ Ж. ударил меня в грудь. Я тоже начал бить его, а потом его сына. Куда бил – не помню…

Из показаний потерпевшего Ж.:

- 28 марта я с другом Нурланом поехал к своему однокласснику Т. по поводу того, что Т. вроде бы приставал к моей дочери. Все вместе мы поехали в поле, там выпили. И стали разбираться. Т. все отрицал и пытался повеситься на резиновом шланге. После мы еще выпили и разъехались по домам, оставив Т. на дороге.

Тем же вечером ко мне домой приехал сын Т. и стал избивать меня, а потом моего сына…

Из показаний потерпевшего Д.:

- Примерно в шесть вечера я находился дома. Прибежала мама с криком, что отца избивают. Я выбежал из дома и увидел, что Н. бьет моего отца. Потом он и меня ударил по лицу, от этого у меня начались судороги…

Чуйский областной суд оставил приговор Н. (штраф) в силе.