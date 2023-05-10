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Ученики школы №86 провели субботник вокруг Ала-Арчинского водохранилища

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В последнее время в Кыргызстане проводятся немало мероприятий, которые посвящены очистке территорий от мусора. Так, ученики школы №86 в Бишкеке провели субботник вокруг Ала-Арчинского водохранилища. При этом дети не только убрали прилегающую территорию, но и покрасили устаревшие ограждения возле водохранилища.

Организатором субботника выступил общественный фонд FHI и целью данного мероприятия является - научить детей к бережному отношению к природе.

По словам генерального директора, FHI Ю Жон Хо, данные мероприятия носят воспитательный характер.

"Из-за того, что во всем мире придается особое значение экологии мы вот с детьми из школы №86 решили внести свой вклад по сохранению красоты земли Кыргызстана. Я верю, что если человек с детства будет приучаться к сохранению чистоты, то потом и во взрослой жизни он будет беречь природу. Сегодняшнее мероприятие – это только начало. В дальнейшем фонд FHI будет продолжать подобного рода мероприятия по сохранению природы Кыргызстана", - сказал он.

Программный директор FHI Канг Жумсун особо отметила, что дети с оптимизмом и в хорошем настроении принимали участие в субботнике.

Радостью от проведенного субботника поделилась и директор школы №86 Гулжамал Мадамилова, которая высказала мнение, что такие мероприятия нужно обязательно проводить регулярно.

"Мы вот все сегодня с большой радостью вышли на субботник и в дальнейшем такие субботники будем часто проводить. Все таки здесь большой участок. И сегодняшний субботник прошел хорошо, думаю", - отметила она.

В свою очередь начальник Ала-Арчинского водохранилища Самар Уметалиев поблагодарил ребят школы за проведённую работу.

"Все почистили, покрасили и за это благодарю учеников школы №86. Все очень чисто стало. Теперь вот решили совместно ежемесячно проводить такие мероприятия", - сказал он.

Отметим, общественный фонд FHI в Кыргызстане помогает малоимущим семьям с 2007 года. Кроме этого, в введении FHI находится детский сад "Алтын Казыке", где бесплатно содержатся 35 детей.


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URL: https://www.vb.kg/429436
Теги:
Ала-Арча, субботник, школа
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