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Более 200 фермеров из КР и РУз примут участие в форуме "Агро Экспортер"

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- Назгуль Абдыразакова
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12 мая в Бишкеке пройдет форум "Агро Экспортер", направленный на продвижение экспорта сельскохозяйственной продукции и установление связей между кыргызскими сельхозпроизводителями и внешними рынками. Об этом сообщает американское посольство в КР.

По его данным, форум пройдет при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в партнерстве с ОсОО "Предприниматель".

Ожидается, что форум соберет более 200 фермеров, предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций для обсуждения ключевых вопросов продвижения экспорта кыргызской сельскохозяйственной продукции и установления прямых связей с потенциальными покупателями из Узбекистана. Агропредприятия Кыргызстана и Узбекистана также получат возможность обсудить потенциальные сделки в ходе B2B встреч.

Данный форум организован в рамках проекта USAID "Агросоода". За последние три года USAID спонсировал участие более 30 кыргызских компаний в международных выставках и привлек более 100 кыргызских компаний к участию в форумах и B2B встречах с партнерами из Узбекистана. Это помогло им установить деловые связи с узбекскими компаниями и увеличить экспорт кыргызской сельскохозяйственной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/429437
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, предприниматель, фермеры
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