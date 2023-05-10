Более 200 фермеров из КР и РУз примут участие в форуме "Агро Экспортер"

12 мая в Бишкеке пройдет форум "Агро Экспортер", направленный на продвижение экспорта сельскохозяйственной продукции и установление связей между кыргызскими сельхозпроизводителями и внешними рынками. Об этом сообщает американское посольство в КР.

По его данным, форум пройдет при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в партнерстве с ОсОО "Предприниматель".

Ожидается, что форум соберет более 200 фермеров, предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций для обсуждения ключевых вопросов продвижения экспорта кыргызской сельскохозяйственной продукции и установления прямых связей с потенциальными покупателями из Узбекистана. Агропредприятия Кыргызстана и Узбекистана также получат возможность обсудить потенциальные сделки в ходе B2B встреч.

Данный форум организован в рамках проекта USAID "Агросоода". За последние три года USAID спонсировал участие более 30 кыргызских компаний в международных выставках и привлек более 100 кыргызских компаний к участию в форумах и B2B встречах с партнерами из Узбекистана. Это помогло им установить деловые связи с узбекскими компаниями и увеличить экспорт кыргызской сельскохозяйственной продукции.