ОсОО "Агро Куш" объявляет о проведении тендера

ОсОО "Агро Куш" объявляет открытый конкурс на представление коммерческих предложений на проектирование, поставку, монтаж и пусконаладку следующих комплектов оборудования для производственных объектов ОсОО "Агро Куш", расположенных в г. Балыкчы и с. Сары-Камыш, Иссык-Кульского района:

Лот 1 – Водогрейный котел твердотопливный, производительностью 4 МВт в новую котельную. Лот 2 – Паровой котел твердотопливный, производительностью 4 т пара/час в новую котельную. Лот 3 – Оборудование для цеха по производству технического фабриката (рендеринг) объемом варочного котла не менее 8500 л; Лот 4 – Оборудование для увеличения мощности существующего завода по убою и переработке мяса птицы с 3000 голов в час до 6000 голов в час;

Квалификация участников тендера:

Участники тендера должны предоставить краткое описание организации, деятельности, опыта в производстве, поставке, монтаже и пусконаладке указанного оборудования и предоставить соответствующий список рекомендаций; Участники тендера должны иметь документы, определяющие юридический статус организации, с указанием юридических адресов, а также лицензирующую документацию, дающую право на ведение деятельности по поставке, монтажу и пусконаладке указанного оборудования; Предпочтение отдается непосредственным производителям оборудования и/или их официальным дилерам; Поставляемое оборудование должно иметь весь пакет сопутствующей документации, включая лицензии производителя, сертификаты качества и соответствия, техпаспорта, руководства по пусконаладки, вводу в эксплуатацию и т. д.; Пакет документов для участия в конкурсе на представление коммерческих предложений помимо технических спецификаций оборудования должен содержать письмо-заявку об участии в конкурсе на фирменном бланке с подписью руководителя и заверенное печатью организации. Коммерческое предложение должно обязательно содержать размер финансового предложения с обоснованием цены. При этом цена должна быть указана с учетом всех транспортных затрат, таможенных расходов и соответствующих страховых затрат.

Технические требования к конкурсной документации:

Лот №1: Объем поставки котла водогрейного для новой котельной должен соответствовать следующим требованиям:

- Котел водогрейный в количестве 1 ед. на твердом топливе (каменный, бурый уголь), производительностью 4 МВт;

- Калорийность топлива: 3500 ккал/кг;

- Температура воды на выходе: 80-90 ОС;

- Система автоматического управления;

- Система водоподготовки;

- Система топливоподачи: транспортер углеподачи с возможностью дробления угля, транспортер шлако-золоудаления с отвалом в бункер шлакосборника;

Лот №2: Объем поставки котла парогенератора для новой котельной должен соответствовать следующим требованиям:

- Котел паровой в количестве 2 ед. на твердом топливе (каменный, бурый уголь), производительностью 4 т пара /час;

- Калорийность топлива: 3500 ккал/кг;

- Температура пара на выходе: 190 ОС;

- Давление пара на выходе: 8 бар;

- Система автоматического управления;

- Система водоподготовки;

- Система топливоподачи: транспортер углеподачи с возможностью дробления угля, транспортер шлако-золоудаления с отвалом в бункер шлакосборника;

Лот № 3: Объем поставки оборудования для цеха по производству технического фабриката должен включать в себя, но не ограничиваться следующим оборудованием:

- Варочный котел объемом не менее 8 500 л.

- Маслобойный пресс производительностью не менее 2 тонны/час

- Загрузочный бункер

- Разгрузочный бункер

- Конвейеры;

- Электронные панели управления, автоматическая система управления;

Лот №4: Объем поставки оборудования для убойного цеха должен включать в себя, но не ограничиваться следующим оборудованием:

- Конвейер приема живой птицы;

- Конвейерная линия убоя птицы на 6000 голов;

- Зона оглушения, ошпарки и ощипывания птицы;

- Автоматическое оборудование разделки, потрошения и упаковки;

- Оборудование воздушно-капельного охлаждения;

- Система электронного взвешивания;

- Система автоматической очистки конвейерной ленты;

- Камера шоковой заморозки и спиральная шоковая заморозка;

- Электронные панели управления, автоматическая система управления;

- Возможность интеграции указанного выше оборудования в существующую систему убоя и переработки мяса птицы.

Коммерческие предложения должны учитывать следующее:

Проектную документацию, включающую все инженерные коммуникации; Программу обучения для персонала заказчика; Информацию о гарантийном обслуживании и сроках поставки.

Примечание: Заявители не ограничены в объеме настоящего объявления и могут подавать свои коммерческие предложения как по одному из вышеуказанных лотов, так и по нескольким из них.

Коммерческие предложения в запечатанном конверте с пометкой "Коммерческое предложение на поставку оборудования для ОсОО "Агро Куш" (номер лота)" присылать по адресу с. Сары Камыш, Иссык-Кульский район, Птицефабрика ОсОО "Агро Куш" до 17:00 часов 25 мая 2023 г. Электронный вариант коммерческого предложения просим в обязательном порядке высылать на электронную почту info@agrokush.kg

ОсОО "Агро Куш" оставляет за собой право принять или отклонить любое полученное коммерческое предложение и не принимает на себя никаких обязательств по возмещению каких-либо расходов, понесенных участниками конкурса в рамках настоящего объявления.