ОсОО "Агро Куш" объявляет о проведении тендера

ОсОО "Агро Куш" объявляет открытый конкурс на представление коммерческих предложений на проектирование, поставку, монтаж и пусконаладку следующих комплектов оборудования для производственных объектов ОсОО "Агро Куш", расположенных в г. Балыкчы и с. Сары-Камыш, Иссык-Кульского района:
Лот №1: Объем поставки котла водогрейного для новой котельной должен соответствовать следующим требованиям:
- Котел водогрейный в количестве 1 ед. на твердом топливе (каменный, бурый уголь), производительностью 4 МВт;
- Калорийность топлива: 3500 ккал/кг;
- Температура воды на выходе: 80-90 ОС;
- Система автоматического управления;
- Система водоподготовки;
- Система топливоподачи: транспортер углеподачи с возможностью дробления угля, транспортер шлако-золоудаления с отвалом в бункер шлакосборника;
Лот №2: Объем поставки котла парогенератора для новой котельной должен соответствовать следующим требованиям:
- Котел паровой в количестве 2 ед. на твердом топливе (каменный, бурый уголь), производительностью 4 т пара /час;
- Калорийность топлива: 3500 ккал/кг;
- Температура пара на выходе: 190 ОС;
- Давление пара на выходе: 8 бар;
- Система автоматического управления;
- Система водоподготовки;
- Система топливоподачи: транспортер углеподачи с возможностью дробления угля, транспортер шлако-золоудаления с отвалом в бункер шлакосборника;
Лот № 3: Объем поставки оборудования для цеха по производству технического фабриката должен включать в себя, но не ограничиваться следующим оборудованием:
- Варочный котел объемом не менее 8 500 л.
- Маслобойный пресс производительностью не менее 2 тонны/час
- Загрузочный бункер
- Разгрузочный бункер
- Конвейеры;
- Электронные панели управления, автоматическая система управления;
Лот №4: Объем поставки оборудования для убойного цеха должен включать в себя, но не ограничиваться следующим оборудованием:
- Конвейер приема живой птицы;
- Конвейерная линия убоя птицы на 6000 голов;
- Зона оглушения, ошпарки и ощипывания птицы;
- Автоматическое оборудование разделки, потрошения и упаковки;
- Оборудование воздушно-капельного охлаждения;
- Система электронного взвешивания;
- Система автоматической очистки конвейерной ленты;
- Камера шоковой заморозки и спиральная шоковая заморозка;
- Электронные панели управления, автоматическая система управления;
- Возможность интеграции указанного выше оборудования в существующую систему убоя и переработки мяса птицы.
Примечание: Заявители не ограничены в объеме настоящего объявления и могут подавать свои коммерческие предложения как по одному из вышеуказанных лотов, так и по нескольким из них.
Коммерческие предложения в запечатанном конверте с пометкой "Коммерческое предложение на поставку оборудования для ОсОО "Агро Куш" (номер лота)" присылать по адресу с. Сары Камыш, Иссык-Кульский район, Птицефабрика ОсОО "Агро Куш" до 17:00 часов 25 мая 2023 г. Электронный вариант коммерческого предложения просим в обязательном порядке высылать на электронную почту info@agrokush.kg
ОсОО "Агро Куш" оставляет за собой право принять или отклонить любое полученное коммерческое предложение и не принимает на себя никаких обязательств по возмещению каких-либо расходов, понесенных участниками конкурса в рамках настоящего объявления.