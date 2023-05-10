В Кыргызстане обсудили состояние государственного языка в сфере экономики

На площадке Министерства экономики и коммерции КР состоялось совещание "Состояние государственного языка в сфере экономики и коммерции", организованная Национальной комиссией по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На встрече выступили министр Данияр Амангельдиев и директор государственного учреждения "Кыргызтест" Батма Топоева-Ставинская.

Председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте КР Каныбек Осмоналиев выступил с докладом о состоянии государственного языка в сфере экономики и коммерции: ведение и использование официальных документов" и обозначил ряд проблемных вопросов.

Кроме того, на основании ряда рекомендаций приняты следующие обращения:

- обеспечения выполнения протокольного задания № 15 Кабинета Министров КР от 30 апреля 2022 года "Об использовании и статусе государственного языка в государственных органах";

- обеспечения исполнения Постановления Жогорку Кенеша от 8 января 2023 года № 864-В11;

- рассмотрения вопроса реализации Закона "О государственном языке Кыргызской Республики" на коллегии министерства;

- обеспечения ведения веб-сайтов министерства и подведомствных учреждений на государственном языке (в целях выполнения требований Постановления Кабинета Министров № 59-т от 17 февраля 2023 года);

- выполняя требования постановления Правительства КР от 28 ноября 2017 года № 758, т.е. полностью пропустить сотрудников учреждения через систему "Кыргызтест" и обязать аттестованных сотрудников вести официальные документы на государственном языке;

- в целях выполнения требований постановления председателя Кабинета Министров КР А. Жапарова № 26-103 от 10 мая 2022 года обеспечить полное подключение учреждений министерства к системе "Инфодокс", наименование зарегистрированных в системе учреждений и организаций, наименования их документов (по номенклатуре) точно и правильно представлять на кыргызском языке;

- работа с Кыргызским энциклопедическим и терминологическим центром при Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике по подотчетности Президенту КР в целях стандартизации и систематизации терминологических вопросов, возникающих при оформлении официальных документов.

Строго контролировать увеличение темпов переписки между министерством и подведомственными ему учреждениями (по республике), документов, выдаваемых из центрального аппарата на государственном языке, и разработать механизмы улучшения ситуации;

Организация специальных мероприятий по грамотному ведению делопроизводства на государственном языке в региональных структурных подразделениях.

В данном совещании приняли участие заместители министра экономики и коммерции, сотрудники министерства, руководители структурных подразделений и представители средств массовой информации".