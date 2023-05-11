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С членами "Хизб ут-Тахрира" проведена профилактическая беседа

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- Бермет Таалайбекова
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Сотрудниками ГКНБ проведена профилактическая беседа с членами РЭО "Хизбут-Тахрир" "С.Х.", "М.А.М.", "Г.М.Н" и "Н.И.А.", где им было доведено, что деятельность РЭО "ХТИ" на территории КР запрещена судом и участие в данной организации преследуется законом КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по местам проживания членов религиозно-экстремистской организации проведены обысковые мероприятия, где обнаружены и изъяты СД-диски (10 шт.), религиозная литература, брошюры (изданные РЭО "Хизбут-Тахрир") флеш-карта, планшеты (2 шт.), телефонные аппараты (5 шт.), которые направлены на религиоведческую экспертизу.

В настоящее время продолжается работа по дальнейшему выявлению и пресечению деятельности запрещенных религиозных организаций и их пособников на территории КР.


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URL: https://www.vb.kg/429448
Теги:
ГКНБ, Хизб ут-Тахрир, Кыргызстан
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