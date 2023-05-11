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В Бишкеке состоится второй ежегодный форум инклюзивного образования

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- Назгуль Абдыразакова
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12 мая в Бишкеке состоится второй ежегодный форум инклюзивного образования, организованный Министерством образования и науки и Фондом Евразия Центральной Азии в рамках проекта "Биздин мектеп", реализуемого при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, форум будет проходить в формате TEDx - инновационной площадки для обсуждения ценных идей.

На форуме будут представлены опытные спикеры-педагоги и эксперты, которые поделятся информацией о своих педагогических и управленческих методиках и обсудят инновации в образовании, связанные с инклюзией. Форум включает в себя панельные дискуссии, на которых будут представлены апробированные модели зарубежного и отечественного перехода школы в инклюзивный режим. Спикеры также ответят на важные вопросы, связанные с созданием специальных образовательных условий, согласованием работы в педколлективе и обеспечением преемственности при переходе дошкольников с ОВЗ в школу.

TEDx мероприятие также предоставляет уникальную возможность для самовыражения и обмена личным опытом. Во второй части форума будет проводиться интеллектуальная викторина для 7 команд пилотных школ города Бишкек и Чуйской области. Лучшие участники будут награждены дипломами и памятными призами. Во время мероприятия также пройдет выставка работ учащихся пилотных школ и совместный флешмоб.

Форум инклюзивного образования в КР - это уникальная возможность для педагогов и экспертов обмениваться опытом и идеями в области доступного образования.


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URL: https://www.vb.kg/429449
Теги:
форум, Бишкек, инклюзивное образование
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