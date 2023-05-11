Первая леди приняла участие в Саммите супруг и супругов Европейских стран

Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова приняла участие в работе Саммита супруг и супругов глав Европейских государств и учреждения сети профилактики детского ожирения в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в городе Загреб (Хорватия). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии также приняли участие: супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, супруга Премьер-министра Албании Линда Рама, супруга президента Болгарии Десислава Радева, супруг президента Венгрии Иштван Аттила Вереш, Королева Испании Летиция, супруга президента Латвии Андре Левите, супруга Премьер-министра Мальты Лидия Абела, супруга президента Северной Македонии Элизабета Гёогиевская, супруга президента Сербии Тамара Вучич, супруг президента Словении Алеш Мусар.и др.

В своем выступлении первая леди отметила важность данного мероприятия, подчеркнув, что цель учреждения Сети профилактики детского ожирения в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения заслуживает приветствия и поддержки.

Айгуль Жапарова констатировала, что согласно исследованиям ВОЗ, в мире, в том числе и в Кыргызстане, остро присутствует проблема ожирения среди детей.

"В Кыргызстане проводятся профилактические меры по предотвращению ожирения среди детей: грудное вскармливание не менее шести месяцев, формирование среди населения навыков здорового образа жизни и правильного питания, реализация государственных программ по организации улучшенного питания в школах для начальных классов. Особое значение в решении проблем с детским ожирением имеет обмен передовым опытом между странами. И в этом заключается большая роль сегодняшнего Саммита", - сказала она.

Первая леди отметила, что неправильное питание, чрезмерное использование гаджетов и малоподвижный образ жизни способствуют быстрому и широкому распространению ожирения среди детей. Подобное положение дел наблюдается во многих странах и обязывает всех вместе и сообща работать в данном направлении. Ребенок с ожирением может страдать от разных заболеваний, которые препятствуют его успешной и качественной жизни.

"Это в свою очередь, является большой проблемой не только для ребенка, но и для семьи и государства. Здоровый ребенок – успешная личность, счастливая семья, сильное государство. Поэтому, безусловно, совместная наша с вами работа по профилактике детского ожирения в целях создания успешной и качественной жизни для детей, имеет особое значение", - добавила Айгуль Жапарова.

Первая леди выразила уверенность в том, что данный Саммит, как площадка для обмена передовым опытом в вопросах профилактики ожирения среди детей, несомненно, даст свои положительные результаты.

Она упомянула пословицу кыргызского народа: "Манжа башка – билек бир, жүрөк башка – тилек бир", отметив, что участники Саммита приехали из разных стран, но всех объединяет одна очень важная проблема. Это здоровье детей.

"Кыргызская Республика поддерживает принятие Загребской декларации по учреждению Сети профилактики детского ожирения в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения. Я, как мама и бабушка, буду поддерживать все инициативы и мероприятия, направленные на улучшение здоровья детей", - заключила Айгуль Жапарова.

По итогам Саммита принята Загребская декларация.