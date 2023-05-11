Хотел стать депутатом, но нарвался на мошенника

Первомайский районный суд столицы оправдал Акылбека Э. – уроженца Ошской области, женатого, с высшим образованием, несудимого – признав его невиновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 204 УК КР ("Мошенничество").

Бишкекский городской суд это решение отменил, назвал Э. мошенником и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы (с применением пробационного надзора). Осужденный обязан в течение трех месяцев возместить причиненный потерпевшему материальный ущерб, по ночам находиться по месту постоянного жительства и информировать орган пробации о ходе своего исправления.

Верховный суд второй приговор оставил в силе.

В 2020 году Э. активно участвовал в выборах в Жогорку Кенеш. Участвовал не в качестве кандидата в депутаты, а как человек, имеющий определенные связи в определенных кругах и способный (по его собственному утверждению) сделать так, что любой желающий может пройти в парламент. За некоторое вознаграждение.

Из обвинительного заключения: "В целях получения материальной выгоды, злоупотребляя доверием Д.А. и его сына Д.Э., достигнув с ними договоренности о включении Д.А. в первую пятерку списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша за денежную выплату в размере 550 000 долларов, получил у них денежные средства. Не исполнив взятые на себя обязательства, в сентябре 2020 года возвратил только часть полученной суммы в размере 300 000 долларов, присвоив оставшуюся сумму денежных средств в размере 250 000 долларов".

В Верховном суде Акылбек Э. и его адвокат пытались доказать, что он не злоупотреблял ничьим доверием и деньги брал не за включение кого бы то ни было в список кандидатов, а просто попросил эту сумму в долг. Однако на заседаниях судов предыдущих инстанций он же подробно рассказывал, кому передал деньги за будущее депутатство гражданина Д.А. – и объяснял, почему с депутатством ничего не получилось.

Суды приняли во внимание все смягчающие и отягчающие вину Э. обстоятельства и решили ограничиться пробацией.