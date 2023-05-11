МИД: В РФ изменены правила для пребывающих и въезжающих в страну граждан

Министерство иностранных дел КР обращает внимание пребывающих, а также выезжающих в Российскую Федерацию граждан Кыргызской Республики, на следующие важные изменения в миграционном законодательстве Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 28 апреля 2023 года внесены изменения в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". Изменения в законодательство были внесены в том числе с учетом проведенных с российской стороной переговоров на высоком уровне.

Согласно новшествам в законодательстве, с конца октября 2023 года граждане получат право самостоятельно уведомлять в электронной форме органы миграционного учета о своем прибытии и прибытии своих несовершеннолетних детей по месту своего временного проживания.

Для направления самостоятельного уведомления, гражданам и собственникам жилья необходимо:

- иметь личные кабинеты в системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

- зарегистрироваться в системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".

При заключении договора аренды жилья, граждане смогут без дополнительного согласия от собственника самостоятельно подать (лично или в электронной форме) уведомление о своем прибытии и прибытии своих несовершеннолетних детей, указанных в договоре.