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В Бишкеке демонтируют незаконные гаражи

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- Назгуль Абдыразакова
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Управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек проводится демонтаж незаконно установленных гаражей, расположенных на пересечении улиц Айни и Абая. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на месте работают сотрудники управления совместно со спецподразделением муниципального предприятия "Тазалык".

Всего уберут 20 гаражей. Уже демонтировано 13 гаражей.

"Напомним, 19 апреля со стороны сотрудников управления розданы уведомления, о добровольном демонтаже незаконно установленных гаражей в течение пяти дней"- говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/429454
Теги:
Бишкек, демонтаж
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