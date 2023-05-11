Дмитрий Рогозин потребовал объявить вторую волну мобилизации в России

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин потребовал объявить новую волну мобилизации из-за нехватки личного военного состава на войне в Украине, передают СМИ.

Рогозин заявил, что армия добровольцев собирается медленно и неэффективно, при этом в России есть огромный резерв из офицеров и военных, которые служили в армии и должны идти воевать.

Надо иметь в виду, что враг сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Поэтому нужна мобилизация. Она должна была пройти не только одна в начале осени, должна была пройти еще одна. У нас есть проблемы с личным составом, потому что ребят ранят, наших бойцов убивают, - цитируют слова Рогозин российские СМИ.

Отметим, сам политик отправился на фронт возглавлять состав военных советников "Царские волки".