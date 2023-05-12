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В КР "синдром избиваемой женщины" дает право мужьям избивать своих жен?

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- Ольга Новгородцева
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Так специалисты называют психическое расстройство, которому подвержены женщины, находящиеся в ситуации семейного насилия.

Тема семейного насилия для нашей страны не нова. А вот что с ним делать – никто внятно ответить не может. Включая жертв этого насилия, которые продолжают жить с избивающим и унижающим их человеком – потому что некуда идти. Включая родственников жертв, которые зачастую уговаривают их потерпеть "ради детей и доброй репутации". Включая сотрудников правоохранительных органов, которые очень неохотно возбуждают уголовные дела в отношении семейных дебоширов. Включая судей, которые выносят им оправдательные приговоры.

Л.Х., гражданин Южной Кореи, приехал в Кыргызстан, чтобы заняться бизнесом. Здесь он встретил девушку, с которой несколько лет прожил в так называемом гражданском, а потом и в официально зарегистрированном браке (всего они прожили совместно около пятнадцати лет).

По словам жены (теперь уже бывшей) – назовем ее Айнурой – все эти годы Л. злоупотреблял спиртными напитками, а в пьяном виде устраивал дома скандалы, оскорблял и избивал жену.

Бил он ее даже тогда, когда она находилась на последних сроках беременности. Бил на глазах у маленьких детей. Камнем разбивал окно спальни, таскал жену за волосы и пинал по всему телу. Домочадцы старались не связываться с главой семьи, особенно когда он в очередной раз приходил нетрезвым, и потихоньку убегали из дома. Но совсем уйти не могли: по словам Айнуры, она все прощала мужу и возвращалась каждый раз, когда он просил прощения.

Несколько раз Айнура обращалась в милицию, ее заявления регистрировались, но дальше регистрации дело не шло.

В конце концов женщина решилась на развод. Решением Октябрьского районного суда ее брак с Л. был расторгнут, но бывшего мужа это не остановило. Даже после развода он продолжал наведываться к экс-супруге, обзывать ее нецензурно и время от времени бить… Как сам он объяснял – "на почве ревности".

Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело об истязании (именно так квалифицировали действия Л. правоохранители, опираясь на результаты судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз: кроме телесных повреждений, эксперты обнаружили у Айнуры сильное психическое расстройство – тот самый синдром избиваемой женщины).

Подсудимого суд оправдал. За отсутствием в его действиях состава преступления.

Как так? Очень просто. И Ленинский, и в последующем Бишкекский городской суд исходили из определения истязания. Истязание, в соответствии с законодательством, - это "причинение физических или физических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями". Суды решили, что Л. избивал супругу не систематически, а время от времени.

Дословно: "Несколько самостоятельных, не связанных между собой и произошедших с достаточно длительным разрывом во времени фактов причинения телесных повреждений не могут квалифицироваться как истязание".

Говоря простым и понятным языком - по мнению судей, если бы Л. бил жену каждый день, причиняя ей физические и нравственные страдания, это могло бы считаться истязанием. А раз не каждый день, а периодически – это не истязание, и подсудимый подлежит оправданию.

Он и оправдан. Как и многие другие, ему подобные.

По этой логике можно дойти и до того, что семейного насилия в Кыргызстане тоже нет. Вряд ли существуют семьи, где муж колотит жену сутки напролет, без перерыва на обед. Значит, не истязает?


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URL: https://www.vb.kg/429464
Теги:
семейное насилие, суд, Бишкек, женщины
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