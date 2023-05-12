Мэрия Бишкека проводит мониторинг программы "Социальный контракт"

В рамках реализации постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики о предоставлении поддержки на основе социального контракта руководство мэрии Бишкека проводят мониторинг результативности реализации программы "Социальный контракт". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Из 350 получателей 315 женщин или 90%. Из общего числа получивших социальный контракт 76 семей – это многодетные семьи, имеющие более 5 детей.

Из отобранных бизнес-проектов преобладает по видам экономической деятельности:

227 – швейное производство или 65%

40 – торговля или 11,4%

17 – услуги такси или 4,9 %

20 – общепит и кулинария или 5,7%

15 – сельское хозяйство или 4,3%.

С 26 апреля по настоящее время в городе мэрией города Бишкек на ежедневной основе проводится мониторинг семей, которые на основе социального контракта занимаются предпринимательством.

В ходе встречи горожане делятся о том, что реализация данного проекта помогает приобрести навыки предпринимательства и дела идут согласно бизнес-проектов, а также обращаются за помощью в дополнительных помещениях для расширения бизнеса.

Данный проект разработан в целях стимулирования семей к активным действиям по преодолению ими трудной жизненной ситуации, повышение социальной ответственности, содействие развитию малого предпринимательства, стимулирование создания новых рабочих мест".