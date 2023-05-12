Погода
$ 87.00 - 87.62
€ 95.97 - 96.97

Мэрия Бишкека проводит мониторинг программы "Социальный контракт"

181  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках реализации постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики о предоставлении поддержки на основе социального контракта руководство мэрии Бишкека проводят мониторинг результативности реализации программы "Социальный контракт". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Из 350 получателей 315 женщин или 90%. Из общего числа получивших социальный контракт 76 семей – это многодетные семьи, имеющие более 5 детей.

Из отобранных бизнес-проектов преобладает по видам экономической деятельности:

227 – швейное производство или 65%

40 – торговля или 11,4%

17 – услуги такси или 4,9 %

20 – общепит и кулинария или 5,7%

15 – сельское хозяйство или 4,3%.

С 26 апреля по настоящее время в городе мэрией города Бишкек на ежедневной основе проводится мониторинг семей, которые на основе социального контракта занимаются предпринимательством.

В ходе встречи горожане делятся о том, что реализация данного проекта помогает приобрести навыки предпринимательства и дела идут согласно бизнес-проектов, а также обращаются за помощью в дополнительных помещениях для расширения бизнеса.

Данный проект разработан в целях стимулирования семей к активным действиям по преодолению ими трудной жизненной ситуации, повышение социальной ответственности, содействие развитию малого предпринимательства, стимулирование создания новых рабочих мест".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429473
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  