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Садыр Жапаров принял Генерального секретаря ШОС Чжан Мина

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 11 мая, принял Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях взаимодействия в рамках ШОС, дальнейшего развития сотрудничества стран-участниц Организации в области обеспечения региональной безопасности, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Президент Садыр Жапаров выразил признательность секретариату Организации за поддержку и участие в Международном Иссык-Кульском марафоне ШОС, подчеркнув, что проведение подобных спортивных мероприятий вносит существенный вклад в углубление дружбы и взаимопонимания между народами, а также в позиционировании ШОС на международной арене.

Глава государства отметил, что Кыргызстан придает исключительно важное значение своему участию в ШОС и подтверждает готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с государствами-членами Организации по всем направлениям взаимодействия.

Кыргызская сторона обоснованно и аргументированно продвигает востребованные и важные предложения в рамках ШОС. В частности, в целях обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью, необходимо завершить работу по учреждению Центра по противодействию международной организованной преступности в г. Бишкек.

Он подчеркнул, что кыргызская сторона проводит работу по организации консультаций межведомственных делегаций государств-членов ШОС по обсуждению вопросов создания данного Центра.

Вместе с тем Садыр Жапаров отметил необходимость усиления совместных мер по обеспечению кибербезопасности, а также практической реализации принятых документов в области международной информационной безопасности. В качестве основных приоритетов сотрудничества в рамках ШОС Кыргызстан рассматривает практическую реализацию всех достигнутых договоренностей, а также подписанных документов.

Кроме того, Глава государства упомянул о важности продолжить процесс создания эффективных финансовых механизмов, в частности речь идет о создании Банка развития и Фонда развития ШОС в целях реализации экономических проектов. Также необходимо продолжить совместную работу по улучшению качества перевозок всеми видами транспорта. В данном ключе видится весьма важным скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

Касаясь вопроса реформирования ШОС, Президент отметил, что в целях реализации Решения Совета глав государств ШОС "О совершенствовании деятельности ШОС", государства-члены Организации начали проработку предложений по дальнейшему реформированию Организации.

"Кыргызская сторона также поддерживает данный процесс и считает важным внимательно изучить и совместно провести необходимую работу по комплексному усовершенствованию нашей Организации", - подчеркнул Садыр Жапаров.

В свою очередь Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин поблагодарил кыргызскую сторону за теплый прием и представленную возможность принять участие в Международном Иссык-Кульском марафоне ШОС, который пользуется большой популярность на международной спортивной арене.

Также Чжан Мин всесторонне проинформировал Главу государства о проводимой работе Секретариата ШОС, о состоянии взаимодействия в рамках ШОС во всех областях.

Генеральный секретарь ШОС высоко оценил подход Кыргызской Республики под руководством Президента Садыра Жапарова к деятельности Организации, которая заключается в высокой степени солидарности, единении и сплоченности в рамках ШОС. Он отметил, что Кыргызстан активно участвует в различных программах и вносит большой вклад для продвижения развития Организации.

Вместе с тем Чжан Мин заверил, что Секретариат продолжит усилия по продвижению и координации реализации решений Глав государств-членов ШОС.

Стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление плодотворного сотрудничества в рамках ШОС по всем ключевым моментам деятельности ШОС и перспективных ее направлений.


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URL: https://www.vb.kg/429475
Теги:
Садыр Жапаров, ШОС
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